"Я і футболістам говорив, що таке наше життя: є моменти, коли гравець приходить і йде, так само й тренер. Найважливіше – це не обманювати себе і залишатися людиною. Це (розставання з клубом – прим.) в нашому житті неминуче. Команда перебуває на першому місці, йде до чемпіонства. Я дуже хочу, щоб вони стали чемпіонами – їм це до снаги. Колектив хороший, футболісти хороші – я думаю, що все вийде.

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Як попрощався із гравцями? Сказав, що вони гідні чемпіонства і повинні стати чемпіонами. Іншого шляху немає. Я це говорив і протягом сезону, що у нас є одна, найважливіша мета – стати чемпіонами Білорусі. Я думаю, вони це прекрасно розуміють.

Сподіваюся, хлопці доведуть справу до кінця. Стежитиму, чесно скажу, за кожною грою і переживатиму не менше, ніж вони. Мені дуже б хотілося, щоб клуб Шахтар повторив досягнення 2005 року.

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Завтра (розмова відбулась 1 вересня – прим.) полечу додому, приїду і відпочину трішки. Хоча, не буду лукавити, за вчорашній день отримав багато дзвінків. Тому є над чим подумати. Але, чесно, мінімум тиждень хочу спокійно все обміркувати, проаналізувати: що було правильно, що – ні. І рухатися далі. Таке наше життя", – поділився Вернидуб в інтерв'ю офіційному сайту Шахтаря Солігорськ.

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