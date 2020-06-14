Вернидуб прокоментував скандальне рішення арбітра на користь своєї команди у битві за лідерство

Головний тренер Шахтаря С Юрій Вернидуб поділився думками щодо нічиєї 2:2 проти БАТЕ в матчі 13 туру чемпіонату Білорусі.

"Хороша гра. Зрозуміло, що ми грали з багаторічним чемпіоном Білорусі, готувалися серйозно, вивчали суперника. В принципі, що хотіли, те й отримали – особливо в першому таймі: і м'яч забили, забивай ще ті моменти, які мали, можливо результат був би інший. У другому таймі треба віддати належне БАТЕ: заграли веселіше, почали виконувати досить багато кросів з флангу, чим і скористалися, в принципі.

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Для нас найважливіше, що ми не зупинилися, грали до кінця і забили м'яч у відповідь, зіграли внічию. Ми не програли цей бій – всі битви ще попереду. Ще 17 турів попереду – сподіваюся, на нас чекають захоплюючі ігри. Будемо битися до кінця.

Ні, я не думаю, що нам пощастило. А ви не вважаєте, що БАТЕ пощастило? І сьогодні, вважаю, що ми не поступилися. Назвіть мені момент, де ми фізично поступилися команді БАТЕ. Наш другий гол – чистий, як його треба прокоментувати? Сперечатися з арбітром – це право суперника. Я ніколи цього не роблю, з суддями не сперечаюся, суддям нічого не розповідаю. Це марно. Якщо суддя дав свисток, то він його вже не скасує. Якщо не дав – значить вже не дав", – цитує Вернидуба офіційний сайт солігорського Шахтаря.

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