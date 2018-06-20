Вернидуб прокоментував продовження контракту із Зорею

Головний тренер луганської Зорі Юрій Вернидуб поділився враженнями після підписання нової угоди з командою.

"Я працюю в Зорі з 2010-го року. У наступному році буде вже дев'ять років. Це враховуючи роботу помічником головного тренера, в.о. головного тренера і роботу головним тренером. Ним я став в 2012-му році. Зоря є для мене рідною командою.

Вернидуб продовжив контракт із Зорею

Найбільш пам'ятним для мене став сезон 2016/17. Ми грали в групі Ліги Європи з Манчестер Юнайтед. Всі команди були дуже серйозними. Дорогого коштувала гра в Англії на легендарному стадіоні Олд Траффорд. Плюс, тоді ми посіли третє місце в чемпіонаті, здобувши бронзові медалі.

Я думаю, термін моєї роботи в Зорі вже немаленький. Плюс, якщо взяти ще два роки, які я проведу в команді, то вийде чимало. Якщо все буде добре, і в новому чемпіонаті вийде досягти нових вершин і все буде виходити, то чому б і не залишатися в команді? Мене все влаштовує. Як я розумію, і президента клубу, і генерального директора, теж. Разом постараємося досягти більш високих результатів", – цитує Вернидуба офіційний сайт Зорі.