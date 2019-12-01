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Вернидуб прокоментував першу перемогу на чолі солігорського Шахтаря

18:47 909 Читать на русском
Вернидуб прокоментував першу перемогу на чолі солігорського Шахтаря
Юрій Вернидуб / фото: ФК Шахтар С

Головний тренер солігорського Шахтаря Юрій Вернидуб поділився враженнями після матчу завершального туру чемпіонату Білорусі проти Городеї (1:0).

"Дуже добре вивчили суперника. Городея, між іншим, перебуває на четвертому місці за пропущеними м'ячами. Це означає, що вони оборонятися добре вміють. І це вони сьогодні показали. Компактність, щільність, дві лінії. Розкривати дуже складно.

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Що стосується гри, перші 30 хвилин ми взагалі чудово грали: і гол забили, і ще могли. Потім, напевно, позначилося, що граємо останню гру чемпіонату. Якась розслабленість все одно є, як ти не налаштовуй: коли ніяких вже немає завдань, знаючи, що ти вже на 3-му місці, знаючи, що вже остання гра і завтра у відпустку.

Проте, вдячний всім хлопцям за виконану роботу. У мене до хлопців претензій немає. Досить серйозні футболісти: володіють і технікою і швидкістю, думаючі хлопці. Добре, що з'явився час до відпустки познайомитися з командою і дізнатися її сильні сторони, слабкі сторони. Зрозуміло, що гру будемо трохи перебудовувати. Постараємося грати цікавіше, в більш атакувальний футбол, який буде подобатися вболівальникам", – цитує Вернидуба прес-служба Шахтаря.

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Теги
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