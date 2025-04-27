– Рівна гра. Два рівних суперники. З допомогою вітру у першому таймі ми виглядали набагато краще. В другому таймі все змінилось, і краще вже був ЛНЗ. До перерви у нас було два-три непоганих моменти, які ми не реалізували. Після перерви вже ближче до перемоги був ЛНЗ. Особливо у моменті, коли ми ледь самі собі не привезли проблеми після втрати мʼяча Ілічем. Кожен хотів виграти, але маємо нічию.

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– Ви вже сказали, що у другому таймі грали проти вітру. Але ваша команда грала переважно дальніми передачами, закидуючи мʼяча якомога далі. Чи був в цьому сенс, зважаючи на вітер?

- Не думаю, що ці довгі передачі ми робили задля того, щоб закинути подалі мʼяча. Простіше грали – через вітер. Так, з цим я згоден. Так як грав ЛНЗ у першому таймі – також довгими передачами. Все йшло до першого голу. Ніхто не хотів помилитись і пропустити. Тому й така гра була. Крім цього було багато непоганих розіграшів, моментів з боку обох команд. Десь не вистачило майстерності в завершальній стадії, – наводить слова Вернидуба офіційний сайт Кривбаса.

До слова, наразі Кривбас посідає 6-те місце у турнірній таблиці УПЛ з 39-ма очками, проте в команди є матч в запасі.

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