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Вернидуб продовжив контракт із Зорею

19 червня 14:42 1096 Читать на русском
Вернидуб продовжив контракт із Зорею
Юрій Вернидуб / Фото ФК Зоря

Головний тренер Зорі Юрій Вернидуб продовжив угоду з клубом.

Вернидуб підписав новий контракт з луганською Зорею терміном на 2 роки, повідомляє офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, Вернидуб був призначений виконувачем обов'язки головного тренера Зорі 27 листопада 2011 року, а 2 травня 2012 став повноцінним наставником. На посту головного тренера Вернидуб змінив Анатолія Чанцева.

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Юрій Миколайович – рекордсмен Зорі за кількістю проведених матчів у якості головного тренера Прем'єр-ліги. При ньому луганці стали регулярними учасниками єврокубків, двічі грали у груповому етапі Ліги Європи, вперше в історії вийшли у півфінал Кубка України.

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