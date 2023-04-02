"Емоції зашкалюють. Дуже вдячний хлопцям. Мене колись запитували, коли цю команду можна буде назвати "мужиками". Відтепер хлопці заслуговують на це прізвисько. Вони продемонстрували, що вони команда. Незважаючи на вилучення.

Перемога "порушників" Вернидуба у відеоогляді матчу Верес – Кривбас – 1:2

Дограли, забили, вистояли. Тим паче, в нас були кадрові програми. Не було Капіча, Дебелка, Вернидуба, Сарнавського, Татаркова. Але я був спокійний. Казав хлопцям, що вони знають, що робити і нічим не гірші за тих, хто гру пропускав.

Хочу побажати перемог надалі й Вересу. Хороший стадіон, прекрасне поле, непогана команда. В мене була така серія на старті сезону. Це все мине. Головне не заважати Юрію Вірту працювати", – цитує Вернидуба офіційний сайт Вереса.

Нагадаємо, після 19-ти турів Кривбас у турнірній таблиці УПЛ йде на шостій сходинці, набравши 25 очок.

Кривбас на останніх хвилинах у меншості вирвав перемогу над Вересом – прокляття рівнян триває, Вернидуб знову начудив