"Ви знаєте, я скажу так, ми влучили в саму ціль. Наприкінці зборів взяли цього хлопця, на місце Бізімани, який поїхав в інший клуб. Це варіант Бізімани у кращій версії.

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Ікенна набагато молодший за Бізіману – 22 роки. Набагато швидший. В плані боротьби теж ні в чому не поступається. Тому ми взяли футболіста дуже непоганого рівня. Сподіваюсь, він буде прогресувати і рухатись далі", – цитує Вернидуба прес-служба Кривбаса.

Нагадаємо, криворіжці орендували Ікенну в болгарського Левскі до кінця сезону з правом викупу. Про угоду офіційно було оголошено ще 11 лютого, проте нігерієць дістався України лише на початку березня та кілька тижнів набирав ігрову форму.

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