Вернидуб приголомшений рівнем новачка Кривбаса після першого ж матчу: "Ми влучили в саму ціль"
Головний тренер Кривбаса Юрій Вернидуб задоволений дебютом півзахисника Клемана Ікенни у матчі проти Ворскли (1:0).
"Ви знаєте, я скажу так, ми влучили в саму ціль. Наприкінці зборів взяли цього хлопця, на місце Бізімани, який поїхав в інший клуб. Це варіант Бізімани у кращій версії.
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Ікенна набагато молодший за Бізіману – 22 роки. Набагато швидший. В плані боротьби теж ні в чому не поступається. Тому ми взяли футболіста дуже непоганого рівня. Сподіваюсь, він буде прогресувати і рухатись далі", – цитує Вернидуба прес-служба Кривбаса.
Нагадаємо, криворіжці орендували Ікенну в болгарського Левскі до кінця сезону з правом викупу. Про угоду офіційно було оголошено ще 11 лютого, проте нігерієць дістався України лише на початку березня та кілька тижнів набирав ігрову форму.
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