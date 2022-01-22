"Був випадок. Телефонував агент: "Візьми футболіста, хороший футболіст. Якщо все вдасться – три троянди". Які троянди? Я спочатку не зрозумів.

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Виявилось, що три троянди – це три тисячі. Хлопці, у футбол за знайомством не грають. Тому навіть розмову не починайте.

А більше нічого подібного не було і не пропонували. Тому що, напевнк, знають, що я ніколи не візьму. Я хочу спокійно спати, у мене доволі непогана зарплата у клубі – мені цього достатньо", – сказав Вернидуб у коментарі YouTube-каналу "ОТДУШИВДУШУ".

Нагадаємо, Юрій Миколайович за свою тренерську кар'єру встиг попрацювати з запорізьким Металургом, Зорею, солігорським Шахтарем і тираспольським Шерифом.

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