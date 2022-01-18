Головний тренер Шерифа Юрій Вернидуб розповів, як його підопічним вдалось двічі здобути позитивний результат у матчах з Шахтарем в рамках Ліги чемпіонів.

"Перемога над Шахтарем? Ми 2:0 їх обіграли, а мали забивати як мінімум 4-5. Контроль м'яча у них приголомшливий, на своїй половині – контролюйте хоч до упаду, моє завдання було в нижньому блоці зіграти правильно, після відбору вийти в контргру.

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У другій грі так, моменти були, я в першому таймі не впізнав свою команду. Я і на прес-конференції визнав, що не годиться так грати, ми не маємо права грати так. У другому таймі ми трохи змінили гру. Начебто на поле вийшли футболісти, які є основними у Шахтарі.

Так, вони теж мали моменти, але й у нас почали з'являтися моменти. Ми теж непогано робили перехід із атаки в оборону. Я думаю, що нас це винагородило, що ми забили наприкінці і зрівняли", – розповів Вернидуб в шоу ОТДУШИВДУШУ.

Нагадаємо, Шериф під керівництвом українського фахівця став справжнім відкриттям цього сезону: команда перемогла Реал і Шахтар на груповому етапі ЛЧ, а весною гратиме в плей-офф Ліги Європи проти Браги. Другий матч з "гірниками" завершився нічиєю (1:1).

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