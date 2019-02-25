Вернидуб пояснив, чому українські тренери не працюють у Європі

Головний тренер луганської Зорі Юрій Вернидуб поділився думками щодо роботи вітчизняних тренерів закордоном.

"Думаю це передусім через незнання мов. Не соромлюся це сказати: якщо б я знав мову, то, можливо, уже працював би в іншій країні.

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На жаль, я не вивчив, а зараз вже душа до цього не лежить", – зізнався Вернидуб у коментарі YouTube-каналу ТRЕНДЕЦ.

Відзначимо, що 53-річний тренер працює із луганською Зорею із 2011 року. За час ігрової кар'єри він виступав у німецькому Хемніцері та пітерському Зеніті, а також у низці українських клубів.

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