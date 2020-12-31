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Вернидуб пояснив, чому не хоче стежити за виступами Зорі

17:45 927 Читать на русском
Вернидуб пояснив, чому не хоче стежити за виступами Зорі
Юрій Вернидуб / фото: ФК Зоря

Головний тренер солігорського Шахтаря Юрій Вернидуб розповів про ставлення до своєї колишньої команди – Зорі.

"Якщо чесно, то після деяких інтерв'ю, в яких писали про мене, навіть не хочеться стежити. Робити це готовий хіба що заради команди і футболістів, з якими провів разом не один рік і які в ній залишилися. Ці хлопці на все життя залишаться в моєму серці.

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Наскільки я зрозумів, що ту "подяку", яку отримав від луганського клубу, можна пояснити лише одним: моє прізвище для деяких людей, немов червона ганчірка для бика. Нехай краще все буде так, як є. Я ні на кого не ображений, адже свою роботу виконував чесно. Мені за неї не соромно, і дивитися прямо в очі нікому не боюся.

У моїй тренерській діяльність все відкрите. Так було, є і буде. А якщо щось, можливо, не вийшло – що ж, все в житті буває. Кожен знає, що погане пам'ятається, а добре швидко забувається. Я все розумію і за це не ображаюся. Що поробиш: таке життя", – розповів Вернидуб в інтерв'ю UA-football.

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