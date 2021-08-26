Вихід з Шерифом до Ліги чемпіонів гарантує Юрію Вернидубу місце в історії.

55-річний фахівець став лише другим українцем, який виводив свою команду до групового етапу Ліги чемпіонів, інформує SportArena.

Вернидуб налаштовував Шериф на подвиг зухвалими заявами тренера суперників

Дебютантом став Сергій Ребров з угорським Ференцварошем у минулому сезоні. Раніше українські тренери проходили в груповий етап ЛЧ виключно з вітчизняними командами. Це Валерій Лобановський, той-таки Сергій Ребров, Йожеф Сабо, Олексій Михайличенко, Анатолій Дем'яненко (всі – Динамо) і Віктор Прокопенко (Шахтар).

Нагадаємо, сьогодні (26 серпня) о 19:00 розпочнеться жеребкування групового етапу ЛЧ, на якому Шахтар, Динамо і Вернидуб дізнаються своїх суперників.

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