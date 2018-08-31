Вернидуб заявив про бажання піти у відставку після поразки від РБ Лейпциг

Головний тренер Зорі Юрій Вернидуб прокоментував поразку від РБ Лейпциг (2:3) та повідомив про бажання покинути клуб.

"Хороша гра була. Дуже швидко пропустили. Але знайшли в собі сили, зрівняли рахунок. Думаю, матч був хорошим як з нашого боку, так і з боку Лейпцига. Десь більше пощастило супернику. Пенальті... На розсуд судді. У нас був такий самий момент в домашній грі з Десною, коли м'яч відскочив від поля і потрапив в руку. Суддя сказав, що такі пенальті не ставляться. Тут рефері з Нідерландів поставив одинадцятиметровий удар. Щось ще говорити не хочеться.

Зоря драматично програла РБ Лейпциг та вилетіла з Ліги Європи

Я вдячний всій команді, вдячний Зорі, за проведені в клубі 9 років. Думаю, пора робити паузу. Сподіваюся, це піде на користь клубу. Я як головний тренер, не виконав завдання. Ми не вийшли в груповий етап. Плюс не дуже гарний виступ у внутрішньому чемпіонаті. Після повернення до Києва завтра постараюся зустрітися з президентом. Думаю, ми поговоримо, і я обгрунтую своє рішення.

Думаю, що я піду у відставку. Я, як головний тренер, відповідаю за результат. Потрібно приймати це рішення. Для себе я прийняв таке рішення. Сподіваюся, що президент клубу Євген Геллер мене теж зрозуміє. Потрібен новий чоловік, який стане головним тренером, який зможе влити нову кров в клуб, в команду, і вони почнуть показувати ще кращі результати, ніж ті, які добували ми.

РБ Лейпциг – Зоря – 3:2 – відео голів

Вітаю Лейпциг з проходом далі. У вас хороша, молода команда, в якій багато сильних футболістів. Сподіваюся, ви займете в нинішньому чемпіонаті те місце, яке дозволить вам в наступне сезоні виступати в Лізі чемпіонів", – цитує Вернидуба офіційний сайт Зорі.