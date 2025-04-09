Вернидуб потрапив до елітної п'ятірки, провівши ювілейний матч в УПЛ – наставник Кривбаса підкорив історичну позначку
Головний тренер криворіжців Юрій Вернидуб вкотре вписав своє ім'я в історію українського футболу.
У 23-му турі УПЛ Олександрія мінімально здолала Кривбас (1:0). Цей поєдинок став для наставника "біло-червоно-чорних" 300-м в якості головного тренера в чемпіонатах України, повідомляє клубна прес-служба.
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59-річний фахівець став лише п'ятим коучем, якому підкорилася ця позначка. У 81 матчі Вернидуб тренував Кривбас, ще у 219 – луганську Зорю. У 300 іграх він здобув 129 перемог, 75 нічиїх та 96 разів програв. Різниця м'ячів – 408:343.
Топ-5 наставників УПЛ, які перетнули позначку у 300 матчів:
1. Мирон Маркевич – 623 гри
2. Микола Павлов – 546
3. Мірча Луческу – 432
4. Віталій Кварцяний – 341
5. Юрій Вернидуб – 300
Нагадаємо, Юрій Миколайович розпочав тренерську кар'єру у запорізькому Металурзі. Окрім Зорі та Кривбаса працював також з солігорським Шахтарем (Білорусь) та тираспольським Шерифом (Молдова).
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