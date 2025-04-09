У 23-му турі УПЛ Олександрія мінімально здолала Кривбас (1:0). Цей поєдинок став для наставника "біло-червоно-чорних" 300-м в якості головного тренера в чемпіонатах України, повідомляє клубна прес-служба.

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59-річний фахівець став лише п'ятим коучем, якому підкорилася ця позначка. У 81 матчі Вернидуб тренував Кривбас, ще у 219 – луганську Зорю. У 300 іграх він здобув 129 перемог, 75 нічиїх та 96 разів програв. Різниця м'ячів – 408:343.

Топ-5 наставників УПЛ, які перетнули позначку у 300 матчів:

1. Мирон Маркевич – 623 гри

2. Микола Павлов – 546

3. Мірча Луческу – 432

4. Віталій Кварцяний – 341

5. Юрій Вернидуб – 300

Нагадаємо, Юрій Миколайович розпочав тренерську кар'єру у запорізькому Металурзі. Окрім Зорі та Кривбаса працював також з солігорським Шахтарем (Білорусь) та тираспольським Шерифом (Молдова).

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