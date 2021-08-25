На своєму полі молдовський клуб сенсаційно розгромив хорватів з рахунком 3:0, але навіть це не змусило тамтешніх журналістів проявити належну повагу.

"Шерифу нема чого робити в Лізі чемпіонів": Куйт наїхав на команду Вернидуба через потенційний вихід в груповий етап

Напередодні матчу-відповіді наставник Шерифа Юрій Вернидуб та півзахисник команди Себастьєн Тілль прийшли на традиційну прес-конференцію, але тривала вона недовго. Український фахівець у вступному слові засипав хорватів компліментами, але їм, вочевидь, було не дуже цікаво.

Після коментарів тренера та гравця Шерифа у конференц-залі виникла незручна пауза – хорватські журналісти не поставили жодного запитання! Зрештою, Вернидуб стримано подякував і покинув приміщення.

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