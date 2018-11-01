Вернидуб: Після матчу запитав у судді, чому однакові моменти трактуються по-різному

Головний тренер Зорі Юрій Вернидуб прокоментував перемогу по пенальті над Десною у матчі 1/8 фіналу Кубка України.

"Кубкові ігри завжди відрізняються характером, тому прекрасно розуміли, що буде нелегко. У чемпіонаті вдома програли Десні 2:0. Сьогодні хлопці проявили характер. Програвали по ходу матчу 1:0. Зрівняли рахунок, а потім по пенальті нам пощастило більше.

Десна – Зоря – 1:1 (по пен 4:5) – відео голів та огляд матчу

Радий, що ми пройшли далі. Хоча шанси були рівні. Можливо, невелика перевага була на нашому боці, але моменти були як у нас, так і у них.

Чесно скажу: ми не тренували одинадцятиметрові удари. Ви знаєте, що у нас пенальті виконує Ігор Харатін. На жаль, у грі з Маріуполем не використав свій шанс Владислав Кочергін, і в підсумку ми програли 3:2. Сьогодні, слава Богу, серйозно підійшли до цього аспекту і реалізували всі удари, за що я хлопцям вдячний. Заурі виручив в потрібний момент, тому і виграли.

Кубок України: Зоря перемогла Десну у серії пенальті

Про що розмовляв з арбітром після закінчення матчу? Я з суддями не сперечаюся. Просто запитав, чому однакові моменти трактуються по-різному. От і все. Не бачу сенсу щось обговорювати. Свисток був, і нічого більше не сталося б", – цитує Вернидуба офіційний сайт Зорі.