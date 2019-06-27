Вернидуб оцінив перспективи Караваєва в Динамо

Колишній головний тренер Зорі Юрій Вернидуб прокоментував ймовірний перехід Олександра Караваєва в Динамо.

"Сподіваюся, що Караваєв без проблем впишеться у гру Динамо. Саша прекрасна людина, у нього чудовий характер. Караваєв є основним гравцем нашої національної збірної.

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Він може однаково корисно зіграти, як на позиції правого захисника, так і правого вінгера. Точно так само і під нападником.



Повірте мені, якщо його поставити на будь-яку позицію, матч він не провалить. Бажаю Саші удачі і гри на колишньому високому рівні, як і раніше. Навіть вищому", – цитує Вернидуба Спорт-Експрес.

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