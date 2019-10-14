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Вернидуб може працевлаштуватись в Польщі – місцевий журналіст оцінив можливість призначення українця

17:52 646 Читать на русском
Вернидуб може працевлаштуватись в Польщі – місцевий журналіст оцінив можливість призначення українця
Юрій Вернидуб / Фото ФК Динамо

Польський журналіст Петр Козьмінський неоднозначно прокоментував чутки про можливість зайняти крісло тренера Легії Юрієм Вернидубом.

"Ці чутки треба розуміти трохи інакше. Агенти пропонують Легії кандидатури, але, за моєю інформацією, варшавський клуб поки їх не розглядає.

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На мою думку, нинішній тренер Легії Александар Вуковіч залишиться. Він точно виведе команду на принципові матчі з Лехом (19 жовтня) і Відзевом (30 жовтня).

Якщо результати команди не покращаться, то цілком можливо, що взимку Вуковіча звільнять", – сказав Козьмінський для Football Hub.

Нагадаємо, 53-річний український фахівець влітку покинув посаду головного тренера Зорі. Після 11-ти турів чемпіонату Польщі Легія перебуває на 9-й сходинці турнірної таблиці.

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Теги
Українці за кордоном Юрій Вернидуб Юрій Вернидуб Польща Зоря Зоря Легія Легія
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