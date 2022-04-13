"Я скажу один раз і останній. Навіть футболісти, які пороз’їжджались, бо їм дозволили заявлятись – це не той час, коли потрібно їхати і продовжувати грати. Це моя позиція. Всі вони дуже гарно фізично підготовлені, можна за два тижні підготуватись дуже добре, повір мені. Якщо ти дійсно любиш свою неньку Україну, то підеш і будеш її захищати, не задумуючись. Це моя позиція, можливо, я правий, а, можливо, ні.

Динамо і Шахтар за кордоном? Я проти. Чому вони повинні бути там і тренуватись? А інші сидять тут. Як це? Якщо ми щось робимо, то робимо це для всіх. Я завжди казав – всі повинні були в однаковій ситуації, а не так, що одні поїхали, а інші залишились.

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Скільки я читаю про тих, хто пішов до тероборони. Мій син теж в теробороні. Чому вони мають так чинити, а інші по-іншому? Мені це не зрозуміло. У мого молодшого сина проблеми з лівою рукою від народження, але він теж в теробороні, автомат може розібрати і зібрати, допомагає, волонтерить.

Я не розумію, коли людина здорова, може все робити, дві руки і дві ноги, голова на місці... Я не розумію ці слова: "Я роблю те, що можу краще, а на передовій ті, хто краще воюють". Чекай, зараз не той час, щоб про це говорити. Якщо людина не робить добре роботу на передку, то можна допомогти і тут, допомагаючи другим. Те саме, що і я. Я ж не кажу, що я попереду потягу. Я виконую роботу, якою допомагаю нашим хлопцям, а вони виконують іншу роботу", – резюмував Вернидуб в інтерв'ю Pressing.

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