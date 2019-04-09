Вернидуб – про жеребкування Кубка України: Ні про яку недооцінку Інгульця не може бути і мови

Головний тренер луганської Зорі Юрій Вернидуб прокоментував результати жеребкування 1/2 фіналу Кубка України.

"Те, що нам дістався опонент, який виступає в Першій лізі, не повинно заспокоювати. Навпаки, це тільки змусить мобілізуватися на важку боротьбу з дуже мотивованим суперником. Тим більше, футболісти Інгульця взяли гору над Карпатами з їхнім кубковим характером.

Шахтар зіграє зі СК-Дніпро-1, Зоря буде протистояти Інгульцю – результати жеребкування 1/2 фіналу Кубка України

Ні про яку недооцінку команди не може бути й мови – тільки повага. Думаю, нас чекає непростий виїзд. Про кубкові завдання поки говорити не буду, давайте повернемося до цієї теми вже після матчу з Інгульцем.

Зараз для мене важливо, щоб мої підопічні добре відновилися після важкого матчу зі Львовом. Також сподіваюся, що ті гравці, які перебували в лазареті, повернуться і допоможуть нам в суботу в поєдинку з Шахтарем", – сказав Вернидуб в коментарі офіційному сайту ФФУ.

Зоря мінімально перемогла Львів та вийшла у півфінал Кубка України