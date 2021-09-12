"Чи може стати проблемою для збірної України те, що Маліновський ображається на Петракова? Я так скажу. Те, що він говорив з Маліновським – це, в першу чергу, Маліновського проблема. Нехай він опуститься на землю грішну і думає не про себе, не про те, який він футболіст класний, а думає про команду і про збірну України.

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Якнайбільше своїх найкращих якостей перенесе у збірну. А не ображається. Сьогодні Маліновський образився, завтра ще хтось образиться... Я щось не чув, щоб Яремчук ображався.

Всі футболісти повинні розуміти, що немає такого... У мене взагалі інтернаціонал в команді – 15 країн світу. Я їм з першого дня сказав, що буду поважати ту релігію, яка є у кожного футболіста. Тут є і мусульмани, і християни, і католики. Точно так само і вони повинні поважати не лише свою релігію, а й релігію своїх друзів і товаришів по команді. Так і Маліновський повинен не ображатися, а працювати і доводити ще більше. Тому що він є гравцем національної збірної. А Петраков – головним тренером, у якого хороший головний біль є, кого краще поставити. Як він бачить свою схему і тактику, по якій він грає.

Шевченко ж не викликав Буяльського, хоча Віталій, на мій погляд, був одним з найкращих. Він як пояснив? Що просто не бачив його у своїй схемі, де його можна краще використовувати. Так само Петраков зараз може не бачити Маліновського. Чому ні? Це життя. Треба прожити і це, нести це правильно, і виходячи на ту ж заміну гризти землю, а не так, як вийшов він, не ображаючи Руслана, у грі з Францією. Тоді краще взагалі не виходити. Сказати, що я не готовий. А робити послугу не треба.

Вони ж люблять говорити в інтерв'ю, що люблять Україну, народилися в Україні. Ну тоді любіть її до кінця, на ділі. Виходьте і їжте землю і доводьте, що ви любите Україну. І ви ні на кого не ображаєтеся, а готові свою жертву принести на користь команді, і на користь результату збірної України", – сказав Вернидуб у коментарі YouTube-каналу Sportarena.

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