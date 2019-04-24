Вернидуб не з'явився на прес-конференцію після матчу проти Львова – відомі причини

Замість Юрія Вернидуба на питання журналістів після матчу проти Львова (2:1) відповідав його помічник Олександр Грицай.

Юрій Вернидуб перенервував під час матчу проти ФК Львів, тому на прес-конференцію після гри прийшов тренер Зорі Олександр Грицай, повідомляється на офіційнойму сайті клубу.

Вольова перемога Зорі над Львовом у відеоогляді матчу – 2:1

"Перший тайм нам не вдався. Але це можна пояснити. Всі розуміють, який настрій був у хлопців після поразки від Інгульця в Кубку України. Гравців треба було якось мотивувати і підготувати до матчу.

У перерві ми внесли деякі зміни, і другий тайм вийшов зовсім іншим", – прокоментував поєдинок Грицай.

Після 25-ти турів УПЛ Зоря посідає 4-ту сходинку турнірної таблиці, маючи в активі 35 очок.

Зоря вирвала вольову перемогу в матчі зі Львовом та піднялась у зону єврокубків