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Вернидуб не з'явився на прес-конференцію після матчу проти Львова – відомі причини

24 квітня 23:53 449 Читать на русском
Вернидуб не з'явився на прес-конференцію після матчу проти Львова – відомі причини
Юрій Вернидуб / Фото ФК Зоря

Замість Юрія Вернидуба на питання журналістів після матчу проти Львова (2:1) відповідав його помічник Олександр Грицай.

56’ Пилип Будківський
90+1’ Олександр Караваєв
 
Дуарте да Сільва Бруно 42’
42’ Дуарте да Сільва Бруно
56’ Пилип Будківський
90+1’ Олександр Караваєв

Юрій Вернидуб перенервував під час матчу проти ФК Львів, тому на прес-конференцію після гри прийшов тренер Зорі Олександр Грицай, повідомляється на офіційнойму сайті клубу.

Вольова перемога Зорі над Львовом у відеоогляді матчу – 2:1

"Перший тайм нам не вдався. Але це можна пояснити. Всі розуміють, який настрій був у хлопців після поразки від Інгульця в Кубку України. Гравців треба було якось мотивувати і підготувати до матчу.

У перерві ми внесли деякі зміни, і другий тайм вийшов зовсім іншим", – прокоментував поєдинок Грицай.

Після 25-ти турів УПЛ Зоря посідає 4-ту сходинку турнірної таблиці, маючи в активі 35 очок.

Зоря вирвала вольову перемогу в матчі зі Львовом та піднялась у зону єврокубків

Теги
Зоря Зоря Юрій Вернидуб Юрій Вернидуб Олександр Грицай Олександр Грицай Зоря - Львів
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