Вернидуб не знайшов винного у вильоті від Динамо Брест з півфіналу Кубка Білорусі

Український наставник солігорського Шахтаря Юрій Вернидуб поділився враженнями від епічного прощання з Кубком Білорусі.

"Хороша зустріч. Я думаю, такі ігри додають драйву для всього чемпіонату Білорусі. Більше мені сказати нічого. Можу низький уклін адресувати тим людям, які прийшли, підтримали команду навіть в цей час, в цю годину.

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Ну а футболістам низький уклін за цю гру, за ту самовіддачу, що показали. Не вистачило трохи, буває. Найважливіше, ми показали, що ми команда. Я пишаюся кожним зі своїх футболістів", – цитує Вернидуба pressball.by.

Нагадаємо, Шахтар переміг брестське Динамо (4:2) у півфіналі Кубка Білорусі, але для проходу далі цього виявилось недостатньо (перший матч – 0:2).

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