Вернидуб назвав жахливим сном розгромну поразку від Динамо

Головний тренер луганської Зорі Юрій Вернидуб поділився емоціями після програного київському Динамо (0:5) матчу 19-го туру УПЛ.

"Програли за грою, заслужена перемога Динамо. Усе, що трапилося, як головний тренер беру на себе. Будківський? Я розраховую на кожного з тих футболістів, які є в моїй команді. Коментувати дії окремих гравців не буду, сьогодні програла вся команда. І на чолі всього – я.

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Такого результату нічого не віщувало. Пропустили перший гол після хорошої контратаки Динамо, хоча в нас був момент. Пішла контратака, пропустили гол – недопрацювали в обороні. Другий м'яч – не може один футболіст обігрувати чотирьох. Уся команда в цьому винна. Усі пропущені м'ячі – помилки з боку всієї команди.

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Та сенс мені зараз говорити, що зіграв погано той чи інший, якщо 3-го числа в нас гра з Ворсклою. Передусім я готував команду на зборах. У житті всяке буває. Зазвичай люди встають із колін. Потрібно забути цю гру наче страшний сон і працювати далі", – цитує Вернидуба Sport Arena.

Відзначимо, що "динамівці" перемогли Зорю завдяки дублям Шапаренка та Вербіча, а також голу Соля. У неділю Зоря вдома прийматиме полтавську Ворсклу, яка в звітному турі розгромно поступилася Карпатам.

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