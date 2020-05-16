Вернидуб назвав запоруку перемоги, яка наблизила його Шахтар до лідерів

Український наставник солігорського Шахтаря Юрій Вернидуб прокоментував перемогу над Славією-Мозир у 9-му турі чемпіонату Білорусі (2:0).

"Я радий за хлопців, радий, що почали вигравати. І, крім того, що виграємо, на мій погляд, стали показувати непогану гру. Що перший тайм, що другий. Славія – хороша команда. Причому, це команда, яка грає у футбол, а не будує біля своїх воріт автобуси чи тролейбуси. Вони вибрали свою модель гри і грають за нею. Не дарма вони обіграли БАТЕ і брестське Динамо.

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Сьогодні наші хлопці вийшли зібраними, був хороший настрій, вдалося забити непогані м'ячі. Навіть статистика говорить сама за себе – ми завдали 21 удар, а команда суперника 2 або 3. Виграли – і я щасливий. Йдемо далі. Скоро гра з Белшиною. Це буде непроста гра, хоч вони і аутсайдери. Будемо налаштовуватися і готуватися до матчу.

Не хочу собі брати якісь лаври, але те, що ми кожного суперника розбираємо досконально і доносимо до хлопців – це однозначно. Я не можу говорити за команду-суперника. За свою команду можу сказати, що мені подобається, коли команда атакує флангами і є три-чотири футболісти, які можуть завершити ці атаки. Ми будуємо свою гру, а то, що у Славії сьогодні щось не пішло... Буває.

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Тактично переграти – це знайти мінуси у команди-суперника і розкрити оборону. Припустимо, розкрию секрет, ми побачили, що зі Славією потрібно якомога більше атакувати через фланги: флангові захисники грають дуже високо і не завжди встигають закривати ці зони. Тому, ми розробили план на гру, щоб більше грати через фланги. У нас така можливість є. Плюс, є хороші флангові захисники, які можуть так грати. Тому, ми так і грали. Робили те, що дало успіх: зуміли забити і виграти", – цитує Вернидуба офіційний сайт Шахтаря.