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Вернидуб назвав найперспективніших українських футболістів

09:17 985 Читать на русском
Вернидуб назвав найперспективніших українських футболістів
Юрій Вернидуб / фото Дениса Руденка

Колишній наставник Зорі Юрій Вернидуб поділився своєю думкою про перспективних українських футболістів.

"Виділити кількох перспективних українських футболістів? Можна в Зорі виділити. Це Лєднєв, вважаю, суперфутболіст. Луньов мені дуже імпонує.

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В Динамо їх дуже багато. Булеца особливо, Цітаішвілі мені дуже подобається. Їх багато зараз. Більшість, звичайно, з Динамо, але і в Шахтарі є хлопці, які стали чемпіонами світу U-20", – сказав Вернидуб ютуб-каналу "Трендец".

Нагадаємо, Юрій Вернидуб цього літа покинув луганську Зорю, після 8 років роботи тренером команди. Наразі фахівець перебуває без роботи.

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Теги
Віталій Вернидуб Віталій Вернидуб Зоря Зоря Сергій Булеца Сергій Булеца Максим Луньов Максим Луньов Богдан Лєднєв Богдан Лєднєв Георгій Цітаішвілі Георгій Цітаішвілі
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