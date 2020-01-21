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Вернидуб назвав оптимальний формат УПЛ – фахівець не вірить, що ліга готова до розширення

22:40 267 Читать на русском
Вернидуб назвав оптимальний формат УПЛ – фахівець не вірить, що ліга готова до розширення
Юрій Вернидуб / ФК Шахтар Солігорськ

Колишній наставник Зорі Юрій Вернидуб вважає поганою ідеєю збільшення кількості учасників УПЛ до 16-ти.

"Якщо взяти минулий чемпіонат, подивіться, наскільки проявляється інтерес. Мені все одно хочеться, щоб в новому сезоні було 12 клубів. Вважаю, поки що це оптимальний варіант.

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Хоча всі говорять про 16, я не вірю, що УПЛ почне сезон з 16 клубами і закінчить з таким же числом. Хоч убийте, але не вірю в це", – сказав Вернидуб у програмі Футбольний формат.

Нагадаємо, з наступного сезону в УПЛ виступатимуть 14 команд, а збільшення кількості учасників до 16-ти планується у сезоні 2021/22.

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Юрій Вернидуб Юрій Вернидуб формат УПЛ УПЛ
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