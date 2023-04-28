"Я дійсно жалкував, що так сталось. Я перепросив. Розумів, що не маю ніякого морального права так себе поводити. Але це наше життя. Найбільше мене вивів із себе не суддя. Коли повертаєшся до роботи, і бачиш, що робиться те саме… І це був тільки перший тур.

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Подивіться, що зараз робиться з суддівством. Не можу зрозуміти, чому все це коїться. Це не помилки. Помилки можуть бути, але це одна й та ж помилка. Один і той же момент в різних матчах трактується зовсім по-різному… Це вже знущання з футболу, з команд.

В кожній грі є свій фаворит, якому дуже добре допомагають. Я в цьому впевнений на 100% Ніхто не зможе переконати у зворотному", – сказав Вернидуб у інтерв'ю Sportarena.

Нагадаємо, інцидент трапився в поєдинку 1-го туру УПЛ у матчі проти Колоса – тоді наставник емоційно сприймав рішення арбітра, через що був вилучений. Після цього Вернидуб нецензурно погрожував четвертому арбітру, замахнувшись на нього.

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