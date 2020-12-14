"У них були дуже складні групи в Лізі чемпіонів. Хоча краще виступив Шахтар. Шкода, що трохи не вистачило, щоб вони пройшли далі в Лізі чемпіонів. Не хочу говорити про позиції для підсилення, у Динамо і Шахтаря є чудові тренери. Думаю, вони краще знають, що їм потрібно посилити. Сподіваюся, що тренери розберуться і посилять ті позиції, які необхідні.

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У Динамо це лінія атаки, це 100%, маю на увазі нападника. Шахтар теж буде посилюватися, адже не дарма пишуть, що може піти Тайсон, Дентінью. Однаково потрібні футболісти для посилення. Думаю, гравцям Шахтаря зарано говорити про перемогу в Лізі Європи. Потрібно спочатку зробити, а потім говорити. Я прихильник того, що не потрібно передчасно про щось говорити", - сказав Вернидуб у коментарі Tribuna.

Додамо, що Динамо на стадії 1/16 фіналу ЛЄ зустрінеться з Брюгге, а Шахтар з Маккабі Тель-Авів.

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