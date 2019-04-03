Вернидуб назвав гравця Зорі, який захоплюється літературою

Головний тренер Зорі Юрій Вернидуб розповів, як його підопічні ставляться до літератури.

"Складно сказати, як багато гравців Зорі приділяє час літературі. Знаю, що серйозними книгами захоплюється Микита Каменюка. Часто бачив його за читанням в літаку. Молоді хлопці в цьому напрямку, ніби, теж не відстають. Питаю: чи читали вони книги Марті Перарнау "Еволюція Гвардіоли" і "Пеп: конфіденційно" – кажуть, що читали. Задав аналогічне питання щодо автобіографії Фергюсона, і знову багато дали ствердну відповідь.

Зоря – Динамо: анонс матчу УПЛ

Звичайно ж футболіст, який багато читає буде розумнішим, ніж гравець, який не читає. Він легше перетравлює і засвоює отриману інформацію. Це 100 відсотків. Людина, яка мало читає, чого від нього можна очікувати? Під час читання книг, перш за все, тренуєш свій мозок, розвиваєш мислення, аналізуєш. Подобається тобі книга чи ні, все одно ти отримуєш якусь інформацію, яку можна потім переосмислити і зробити певні висновки", – цитує Вернидуба FootBoom.

Без Реброва, Ротаня та Шевчука: топ-8 найкращих молодих тренерів України