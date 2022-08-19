"Я не можу сказати, що Динамо мене розчарувало. Хлопці грали як могли на сьогоднішній день. Давайте почнемо з того, що Бенфіка – не дуже класний вибір, який міг бути в плей-офф. Динамо не пощастило. Бенфіка це Бенфіка, завжди грає в груповому етапі ЛЧ. Там є класні футболісти європейського рівня.

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Хоча Динамо могло зіграти краще, але дві такі помилки. Я вважаю, вони їм все обвалили. Перший гол – не може професіональний футболіст повертатися спиною до того, хто б'є по воротах. Ви добре знаєте, про кого я говорю (Шепелєв – прим. Футбол 24). Я цих моментів не розумію. А другий – це помилка досвідченого футболіста (Циганков), таке буває. Мабуть, це зайвий раз говорить про психологічний стан і напругу в такому матчі", – заявив Вернидуб у коментарі ЧИСТИЙ ПІДКАсТ.

Додамо, що у Динамо залишається гостьовий матч-відповідь, який запланований на 23 серпня.

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