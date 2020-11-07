"Я за гарний, хороший, бойовий футбол. За цікавий в плані гри, атаки, оборони. Це найважливіше.

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Я б не називав фаворита. Зараз Шахтар і Динамо – два головних фаворити у чемпіонаті. Саме вони будуть розігрувати золоті медалі", – сказав Вернидуб у коментарі каналу "Футбол".

Нагадаємо, Динамо після 8-ми турів посідає у турнірній таблиці УПЛ першу сходинку, набравши 20 балів. Шахтар з 16 очками йде другим. Поєдинок між лідерами української першості відбудеться 8 листопада о 17:00.

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