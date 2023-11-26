"Ми граємо наразі у час, коли інтерес до футболу не такий, як завжди. Йде війна. Футбол проходить за непростих умов. То сирени, то знову граєш.

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Але чемпіонат у цьому році цікавий тим, що в боротьбу з грандами – Шахтарем та Динамо – включаються такі команди, як СК Дніпро-1, Полісся, Кривбас, Рух. Команди, які тільки вийшли до УПЛ. Очікую, що друге коло буде ще цікавішим. Дай Бог.

Кожен тренер хоче бути чемпіоном, і я – не виняток. Але я розумію, що є багато інших команд, з якими важко боротись. Але ми – у цій боротьбі. Після 15-ти турів знову повернулись на першу сходинку. Будемо усе робити задля того, аби посісти те місце, яке дозволить виступати у єврокубках", – цитує Вернидуба офіційний сайт криворіжців.

Нагадаємо, після 15-ти турів Кривбас очолює турнірну таблицю УПЛ, набравши 30 очок.

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