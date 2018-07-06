ЧС-2018: Вернидуб назвав головне відкриття турніру

ЧС 2018 — 18:22 272
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ЧС-2018 Уругвай – Франція: Муслера пропускає неймовірно курйозний гол
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Уругвай – Франція: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу ЧС-2018ЧС 2018 — 16:47 11332
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ЧС-2018: лише Бразилія та Уругвай мають шанс перервати "прокляття" Кубка світу – неймовірна статистикаЧС 2018 — 13:35 2809
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Манчестер Юнайтед налаштований втрутитись у боротьбу за Роналду – Реал вже підняв цінуІспанія — 12:30 3074
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КДК ФФУ вирішив не карати Вернидуба за порівняння телеканалу Футбол з ГеббельсомУкраїна — 11:36 448
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