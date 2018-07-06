ЧС-2018: Вернидуб назвав головне відкриття турніру

Головний тренер луганської Зорі Юрій Вернидуб поділився очікуваннями напередодні матчу 1/4 фіналу ЧС-2018 Уругвай – Франція.

"Без Едінсона Кавані уругвайцям буде важче, ніж з ним. Хоча повторюся, що команда Табареса сильна найперше колективними діями. Плюс – попереду є Луїс Суарес. Думаю, буде хороша гра.

Уругвай – Франція: онлайн-трансляція матчу 1/4 фіналу ЧС-2018

Право грати у чвертьфіналі заслужили обидва суперники. Французи в зустрічі з аргентинцями зіграли дивовижно. За кількістю зірок Франція переважає Уругвай відчутно. Візьміть Поля Погба, Антуана Грізмана. А Кіліан Мбаппе – це взагалі фантастика, а не футболіст. Думаю, цей хлопець – головне відкриття чемпіонату", – поділився своїми очікуваннями Юрій Вернидуб.