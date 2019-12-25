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Вернидуб назвав дві команди УПЛ, які найбільше його розчарували у 2019 році

13:35 2147 Читать на русском
Вернидуб назвав дві команди УПЛ, які найбільше його розчарували у 2019 році
Юрій Вернидуб / фото з відкритих джерел

Підсумовуючи 2019 рік, екс-наставник Зорі Юрій Вернидуб назвав дві команди, гра яких найбільше його розчарувала.

"Найбільші розчарування у 2019-му? Не хочеться нікого ображати, але якщо взяти наш чемпіонат, то це Карпати і Ворскла. Не чекав, що вони будуть так виступати. Безумовно, це гідні і сильні клуби з ім'ям, але на жаль, щось у них не клеїться", – цитує Вернидуба Footboom.

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Нагадаємо, наразі Ворскла та Карпати замикають турнірну таблицю УПЛ з 14 та 11 очками відповідно. У першій частині чемпіонату "леви" здобули лише дві перемоги, а полтавці – чотири.

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Карпати Карпати Юрій Вернидуб Юрій Вернидуб УПЛ Ворскла Ворскла
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