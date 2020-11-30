"Чи можна мене назвати чемпіоном Білорусі? Мені складно сказати. Все-таки, не при мені здобуте чемпіонство. Я пішов після 22-х турів. Але коли я йшов, команда була на 1-му місці за всіма показниками.

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Мені дуже приємно, що вчора подзвонив капітан Шахтаря і команда привітала мене по гучному зв'язку. Це найприємніше. У цій команді було багато змін. Ми її збирали, але ні в кому не помилилися. Це найважливіше.

Був дзвінок від президента клубу. Все по-людськи: як розлучилися, так і вчинили. Те, що я збираюся і буду працювати – однозначно. Скучив. Все буде в порядку. Зараз немає сенсу, закінчиться чемпіонат і, можливо, почнемо знову працювати", – поділився Вернидуб в ефірі Профутбол Digital.

Зауважимо, солігорський Шахтар став чемпіоном Білорусі в останньому турі, випередивши БАТЕ лише на один пункт. Роман Григорчук очолив команду посеред сезону, замінивши на тренерському містку Юрія Вернидуба.

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