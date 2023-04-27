"Вернидуб був кандидатом на посаду головного тренера Шахтаря після відходу Де Дзербі? Я в це не вірю. Те саме казали й за Динамо. Я про це взагалі нічого не чув, а мав би хоч щось знати.

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Я на своєму місці, працюю. Аби було здоров’я. Як і будь-який тренер, також мрію попрацювати в тому ж Динамо чи Шахтарі. Чому мені соромитися чи боятися говорити це?" – заявив Вернидуб у інтерв'ю Sportarena.

Нагадаємо, що за свою тренерську кар'єру Юрій Миколайович встиг попрацювати у Зорі, Шахтарі Солігорськ, молдавський Шериф, а зараз очолює Кривбас.

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