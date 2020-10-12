Зміна на тренерському містку Руха все ще залишається можливою.

Юрій Вернидуб може вивести львів'ян вже на матч 6 туру УПЛ проти Динамо (17 жовтня), стверджує Sport.ua.

Рух провів два переможні спаринги в рамках підготовки до Динамо

Генеральний директор Руха Ігор Дедишин спростував чутки про зміну тренера і підкреслив довіру Івану Федику. Втім, позиції 33-річного фахівця не такі надійні. Команда набрала всього два очки у 5 турах УПЛ, посідаючи передостанню сходинку.

Нагадаємо, останнім місцем роботи Вернидуба був солігорський Шахтар, який він покинув 31 серпня. Білоруський клуб на той момент очолював турнірну таблицю чемпіонату.

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