Вернидуб: Може, у мене вже не той погляд, але гра була хороша

Головний тренер Зорі Юрій Вернидуб прокоментував нічию у матчі 5-го туру УПЛ проти Олімпіка (0:0).

"Може, у мене вже не той погляд, але хороша гра. Контролювали матч. У Олімпіка був один момент, але і той не був небезпечним.

Зоря – Олімпік – 0:0 – відеоогляд матчу

Видно, що добре готові фізично, незважаючи на гру в четвер. Єдине, що трохи не спрацював план по швидкому голу. У першому таймі були моменти.

Вся команда старалася. У когось більше виходило, у когось менше. Якщо мені і є що сказати, то я скажу вже завтра на базі особисто.

Можу тільки сказати спасибі хлопцям, в кінці могли забити. Треба терпіти. Є три дні, треба відновлюватися і готуватися до Лейпцигу. Навіть при всій втомі хлопці хотіли грати в футбол. Думаю, ми на правильному шляху", – цитує Вернидуба офіційний сайт Зорі.

Зоря розписала нульову нічию з Олімпіком