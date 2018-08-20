toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
РЕАЛ МАДРИД - ХЕТАФЕ ТРАНСФЕРИ ДЕСНА - КАРПАТИ

Вернидуб: Може, у мене вже не той погляд, але гра була хороша

08:00 2 Читать на русском
Вернидуб: Може, у мене вже не той погляд, але гра була хороша
Юрій Вернидуб / Фото ФК Зоря

Головний тренер Зорі Юрій Вернидуб прокоментував нічию у матчі 5-го туру УПЛ проти Олімпіка (0:0).

"Може, у мене вже не той погляд, але хороша гра. Контролювали матч. У Олімпіка був один момент, але і той не був небезпечним.

Зоря – Олімпік – 0:0 – відеоогляд матчу

Видно, що добре готові фізично, незважаючи на гру в четвер. Єдине, що трохи не спрацював план по швидкому голу. У першому таймі були моменти.

Вся команда старалася. У когось більше виходило, у когось менше. Якщо мені і є що сказати, то я скажу вже завтра на базі особисто.

Можу тільки сказати спасибі хлопцям, в кінці могли забити. Треба терпіти. Є три дні, треба відновлюватися і готуватися до Лейпцигу. Навіть при всій втомі хлопці хотіли грати в футбол. Думаю, ми на правильному шляху", – цитує Вернидуба офіційний сайт Зорі.

Зоря розписала нульову нічию з Олімпіком

Україна5 тур

Зоря - Олімпік: Неділя 19 серпня 2018

Зоря
Матч завершено
0 : 0
Олімпік
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Зоря Зоря Юрій Вернидуб Юрій Вернидуб Зоря - Олімпік
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
20
год
:
38
хв
Валенсія
21:00
Атлетіко
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Залиште відгук