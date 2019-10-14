Вернидуб може продовжити тренерську кар'єру в Польщі

Колишній тренер Зорі Юрій Вернидуб отримав нову пропозицію щодо продовження тренерської кар'єри.

Польська Легія в пошуках головного тренера звернула увагу на українського фахівця Юрія Вернидуба, повідомляє видання Стандарт.

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Як зазначається, головним кандидатом на посаду є Станімір Стойлов. Також поляки розглядають варіанти з Юрієм Вернидубом і Олегом Кононовим. Завадити переговорам можуть високі вимогу тренерів щодо зарплати, які хочуть отримувати близько 1 млн євро на рік.

Нагадаємо, Вернидуб очолював Зорю з 2011 по 2019 роки. Раніше наставник заявляв, що не поїде тренувати в Росію.

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