Колишній керманич луганської Зорі та солігорського Шахтаря Юрій Вернидуб може оформити сенсаційне повернення до української Прем'єр-ліги.

54-річний фахівець – кандидат на посаду головного тренера Руха. Про це журналіст Михайло Співаковський розповів у програмі ТаТоТаке.

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"Я щойно отримав повідомлення від одного з джерел. Це надійне джерело, але одне, вибачте. Перевірити зараз цю інформацію я ще не встигаю. У Вернидуба повинна відбутися зустріч із Григорієм Козловським", – заявив він.

Нагадаємо, що в понеділок Юрій Вернидуб офіційно покинув Шахтар Солігорськ, попри лідерство в чемпіонаті Білорусі. У 2011-2019 рр. тренер працював із луганською Зорею. Найкраще досягнення – 3-тє місце в УПЛ у сезоні 2016/17 та два виходи в груповий етап Ліги Європи.

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