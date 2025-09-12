Головний тренер національної команди Молдови Сергій Клещенко пішов з посади після принизливої поразки 1:11 від Норвегії. Одним з кандидатів на заміну Клещенку є Юрій Вернидуб, повідомляє Sport.ua.

Тренер збірної Молдови подав у відставку після 1:11

Нагадаємо, український фахівець має досвід роботи в Молдові, у 2020-2022 рр. Вернидуб очолював тираспольський Шериф. На чолі цієї команди наставник двічі вигравав чемпіонат країни та виводив клуб до групового етапу Ліги чемпіонів.

До слова, збірну Молдови вже неодноразово очолювали українські тренери. З 2002 по 2005 рік "триколірних" тренував Віктор Пасулько, а з липня по жовтень 2019 року в.о. головного тренера цієї збірної був Семен Альтман.

