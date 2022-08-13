"Проти кого з форвардів УПЛ грати найважче? Багато хороших нападників. Якщо когось виділити, то проти Бєсєдіна важко грати. Він настирливий, роботящий і виконує великий обсяг роботи. Хто найсильніший форвард в УПЛ та Європі? В УПЛ – Бєсєдін, а в Європі багато добрих. Ті самі Холанд, Нуньєс. Дивишся на них і в такому віці все за них. Цих двох би виділив.

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Чому не згадав Траоре? У нього була травма, і мені проти нього не вдалося зіграти. Але дивився по іграх, то він досить хороший форвард. Довбика ще можна відзначити. Дуже хороший футболіст. Вважаю, що минулого сезону 80% те, чого досяг СК Дніпро-1 – це завдяки Довбику", – поділився Віталій Вернидуб в інтерв'ю Fanday.

Додамо, що в минулому сезоні Бєсєдін не грав, оскільки до зими заліковував пошкодження, а в лютому росіяни напали на Україну, тож усі футбольні змагання були призупинені. В сезоні 2020/21 Артем провів 18 матчів за Динамо в усіх змаганнях, відзначившись 6 голами та 1 асистом.

Таблиця коефіцієнтів: Україна втрачає вже другий клуб і підпускає ще пару конкурентів – лише Динамо захищає рейтинг