"Завдання від керівництва на сезон? Обговорювали це з генеральним директором та тренером усередині колективу. Не хотілося б зараз гучних заяв, але ми маємо свої завдання та цілі, які поставили на чемпіонат, будемо спокійно до них йти. Команда нова, сподіваюся, що у нас усе попереду.

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Зробити сюрприз в УПЛ? Сподіваюся дуже на це. У нас багато дуже хороших та кваліфікованих футболістів. Є гравці, які пройшли школу УПЛ. Вірю, що футболісти покажуть цього року свій максимум і нам вдасться здивувати.

Єврокубки наступного сезону? Так далеко ми ще не заглядали. Нам потрібно спочатку закріпитися в турнірній таблиці. Сподіваюся, що нам це вдасться. Чому ні? Потрібно ставити максимальні цілі та рухатись до них. Тим більше, що команда досить досвідчена, є багато хороших футболістів", – цитує Віталія FanDay.

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