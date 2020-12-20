Екс-тренер Зорі Юрій Вернидуб, який свого часу попрацював з обома голкіперами, поділився думками щодо їхніх перспектив.

"Зрозуміло, що Лунін – гравець Реала. Але я б віддав перевагу Микиті Шевченку. Як кажуть, двічі в одну річку не вступають, а Микита взяв і вступив.

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Вважаю, він зараз один із лідерів. Переніс складну травму, відновився. Він однозначно сильніший за Луніна. А у Андрія ще все попереду", – сказав Вернидуб в інтерв'ю SportArenaTV.

Нагадаємо, напередодні Зоря підписала з Шевченком новий контракт до 30 червня 2023 року. У поточному сезоні 27-річний воротар провів за луганську команду 13 матчів, в яких пропустив 18 голів і чотири рази зберігав свої ворота "сухими".

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