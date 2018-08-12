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Вернидуб: Ми заслужили на перемогу в матчі з Карпатами

23:29 2 Читать на русском
Вернидуб: Ми заслужили на перемогу в матчі з Карпатами
Юрій Вернидуб / Фото: ФК Карпати

Наставник луганської Зорі Юрій Вернидуб поділився враженнями від матчу проти львівських Карпат.

"Перш за все, я хотів би подякувати своїм хлопцям. У четвер ми зіграли дуже важку гру проти Браги, у тому матчі залишили багато сил.

Карпати – Зоря – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Я сильно переймався за сьогоднішній поєдинок. Карпати – хороша, швидка команда. Але ми не програли їм сьогодні ні в чому. У першому таймі була рівна гра, мали свої моменти як ми, так і господарі. У другому таймі ми володіли превагою, проводили багато контратак. Єдине, не вистачало завершального удару. Ми заслужено перемогли та здобули дуже важливі для нас на даному етапі три очка, адже на тижні у нас знову матч з Брагою", – цитує Вернидуба офіційний сайт Карпат.

Зоря на виїзді перемогла Карпати

Україна4 тур

Карпати - Зоря: Неділя 12 серпня 2018

Карпати
Матч завершено
0 : 1
Зоря
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Карпати - Зоря Юрій Вернидуб Юрій Вернидуб Зоря Зоря
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