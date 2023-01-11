Сьогодні криворіжці вийшли з відпустки, а їхній керманич поділився очікуваннями від нового року.

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"Головне – перемога України. Це те, про що мріє кожен українець. Тому побажаю усім нам, аби перемога прийшла як можна скоріше. Це буде найголовніша перемога для нашої країни, нашого спорту. Також бажаю усім нам миру та спокою, аби ми знову жили так як ми хочемо. Жити та отримувати задоволення від життя – це найголовніше для вільних українців. Тому ще раз: перемоги і миру", – наголосив Вернидуб у коментарі клубній прес-службі.

Нагадаємо, 56-річний фахівець вступив до лав ЗСУ на початку повномасштабного вторгнення Росії, але потім повернувся до звичної роботи тренера.

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