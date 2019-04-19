Вернидуб буде звільнений, якщо Зоря не вийде у єврокубки

Головний тренер Зорі Юрій Вернидуб після вильоту у півфіналі Кубка України мав телефонну розмову з президентом клубу Євгеном Геллером.

Юрію Вернидубу поставили жорсткий ультиматум. До кінця сезону головний тренер повинен стабілізувати гру і команда повинна посісти єврокубкове місце. В іншому випадку, його чекає звільнення, інформує zarya.lg.ua.

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Крім того, тренерський штаб і гравці будуть оштафовані. Можливо, деякі гравці будуть переведені до кінця сезону в дублюючий склад. Сьогодні тренування команди відвідає генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов.

Нагадаємо, луганці сенсаційно вилетіли від Інгульця (1:2) у півфіналі Кубка України.

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