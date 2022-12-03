"Скажу так: коли прийшов у команду, команди як такої не було. Так, був Кривбас, але багато футболістів відмовились повертатися з-за кордону.

Чорноморець – Кривбас – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Була молодь, але я бачив, що з цією молоддю буде важко добиватись високих результатів. Тому довелось попрацювати на трансферному ринку, особливо влітку. Запрошували футболістів, але коли вони питали, де ми будемо грати та базуватись, ми відповідали, що у Кривому Розі. Після цього вони відмовляли нам, хоча у нас всі умови: хороша нова база, якісні тренувальні поля.

Думаю, якби ми грали на Заході України, тоді вони погодилися б. Тоді лінія фронту проходила близько від Кривого Рогу. Але ми запросили інших гравців. Тих, хто дійсно бажав та не побоявся. Треба було зліпити з цієї команди ту, яка буде давати результат. Потихеньку вийшли на потрібний рівень, почали перемагати. Це головне", – цитує Вернидуба офіційний сайт криворіжців.

Нагадаємо, Кривбас пішов на зимову паузу на 9 сходинці турнірної таблиці УПЛ, маючи у своєму актві 18 очок.

Кривбас здобув мінімальну перемогу над Чорноморцем, завершивши 2022 рік на восьмій позиції в УПЛ